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РЖД сохранит временный график "Сапсанов" до 23 июня, но увеличит число поездов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сообщило, что сохранит временный график скоростных поездов "Сапсан" до 23 июня, но при этом увеличит количество рейсов почти вдвое.

С 29 мая по 23 июня между Москвой и Петербургом ежедневно будут курсировать по восемь пар поездов "Сапсан" (16 рейсов) по утрам, днем и вечером. Еще одна пара будет курсировать между Петербургом и Нижним Новгородом.

В праздничные дни, с 11 по 14 июня между Москвой и Петербургом количество пар поездов увеличат до десяти в день.

Временный график "Сапснов" компания ввела в апреле из-за снижения пассажиропотока.

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РЖД Сапсан коронавирус Петербург Москва Нижний Новгород

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