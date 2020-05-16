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Глава Минтранса РФ рассказал о сценариях восстановления объема авиаперевозок

В лучшем случае речь идет о сокращении числа перелетов на 50% в 2020 году, в худшем - на 75%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Перевозки авиакомпаний РФ в 2020 году могут сократиться на 50-75% в сравнении с прошлым годом в зависимости от сценария, считают в Минтрансе РФ.

"ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ИФ) передала нам сводный отчет, который показывает как потенциально могут восстанавливаться авиаперевозки. Там два возможных сценария. По одному из них (предполагается - ИФ) V-образное восстановление. В таком формате мы к концу года уже сможем восстановить ежемесячный объем перевозок по сравнению с прошлым годом", - сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих журналистам в субботу.

"Но при этом в целом за счет спада в середине года отрасль потенциально потеряет половину пассажиропотока, который был запланирован на этот год. Если мы в прошлом году перевезли 128 млн пассажиров, то в режиме V-образного года - около 60 млн пассажиров за год. Это прогноз оптимистичный", - сказал министр.

По базовому сценарию предполагается U-образный прогноз восстановления авиаперевозок.

"Соответственно, если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года", - сказал Дитрих.

Хроника 27 января – 16 мая 2020 годаЭкономический кризис
Минтранс РФ

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