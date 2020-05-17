В Ленинградской области закрыли крупные ТЦ из-за нарушения санитарных норм

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Власти Ленинградской области с воскресенья приостановили деятельность крупных торговых центров, возобновивших работу с 12 мая, из-за нарушения санитарных правил.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работа центров площадью более 25 тыс. кв. метров в "красной" и "желтой" зонах области приостановлена в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

По ее данным, причина - невозможность обеспечить соблюдение масочного режима и другие требования для безопасности персонала и покупателей.

Губернатор региона Александр Дрозденко на своей странице в соцсети отметил, что нарушения санитарно-эпидемиологических правил были не только со стороны персонала, но и со стороны посетителей.

"Ситуация связана с тем, что я под свою ответственность разрешил в красной зоне работать ТЦ при условии строгого соблюдения правил Роспотребнадзора. Проверка сегодня показала, они нарушаются. У меня было два выхода: или закрыть часть ТЦ, или полностью вернуть режим самоизоляции. Я выбрал решение о приостановке деятельности ряда ТЦ", - написал он.

В субботу в открывшихся торговых центрах "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" в Ленобласти прошла эвакуация. Как сообщали очевидцы в соцсетях, в результате образовались столпотворения людей, в частности, очереди на маршрутки.

Как сообщалось, ранее власти Ленобласти условно поделили регион на три зоны с разной степенью снятия ограничений (красный-желтый-зеленый) в зависимости от уровня заболеваемости. Снятие ограничений на этих территориях происходит в соответствии с эпидобстановкой.