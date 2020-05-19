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Мигранты из нелегального общежития в Ленобласти вылечились от COVID-19 и покинули регион

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Полевой госпиталь в Новосергиевке (Ленинградская область), где лечились более ста мигрантов из нелегального хостела, завершает работу в связи с выздоровлением пациентов.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, пациенты покинули Ленобласть.

В настоящее время ветеринарная служба проводит финальную дезинфекцию аэромобильного бытового комплекса.

Очаг коронавируса в нелегальном общежитии в Новосергиевке выявили в апреле. COVID-19 подтвердился у 123 постояльцев. В общежитии был развернут палаточный госпиталь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в хостеле. Собственника общежития задержали и заключили под стражу.

Ленинградская область коронавирус

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