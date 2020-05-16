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Пять магазинов были закрыты в Москве за сутки после проверок Роспотребнадзора

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В течение 15 мая столичное управление Роспотребнадзора провело 74 проверки различных объектов, в результате пяти магазинам предписано временно приостановить работу, сообщает сайт ведомства в субботу.

"Нарушения установлены в ходе 52 из 74 проверок. В отношении виновных лиц, не обеспечивших выполнение мер безопасности на объектах, возбуждены административные дела по частям 1 и 2 статьи 6.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Опечатаны пять объектов, в том числе четыре магазина: ООО "Мезолит", ООО "Апрель-7", ООО "Шако", ООО"Мельница" и один незаконно функционировавший при скоплении людей склад на территории завода на юго-востоке города.

Кроме того, по решению суда приостановлена на 10 суток работа хозяйственного магазина ИП Гусевой в Северо-Западном округе.

В магазинах не обеспечивалась социальная дистанция, работникам не измеряли температуру тела перед началом смены и в течение дня, в помещениях не было бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха, запаса дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, запаса масок и перчаток. Также не соблюдались требования к частоте уборки и и обработки поверхностей.

В отношении некоторых магазинов, гостиниц и предприятий пищевой промышленности не применялась мера в виде временного запрета работы, так как руководство устранило нарушения до завершения проверок или в течение одного-двух дней после проверки.

Москва Роспотребнадзор коронавирус

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