Red Wings приобретет до 60 самолетов SSJ-100 и 16 МС-21

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings до 2024 года должна приобрести до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 16 МС-21, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов Superjet и 16 самолетов МС-21", - сказал Борисов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

"Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, скажем так, эталонная модель организация сервиса и ремонта. Для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным", - добавил он.

Red Wings - одна из крупнейших авиакомпаний РФ, принадлежит лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко", которая входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит "Ростех"). Газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой на источники сообщала, что "Ростех" хочет в течение нескольких лет поставить Red Wings до 60 SSJ-100. Программа поставок уже разработана, а 13 мая на совещании по поддержке авиации - в нем участвовали гендиректор ОАК Юрий Слюсарь и глава "Ростеха" Сергей Чемезов - была презентована президенту Владимиру Путину.

Поставлять планируется "невостребованный парк", отмечали "Ведомости". У производителя SSJ-100 (входящая в ОАК корпорация "Иркут") за несколько лет скопилось "огромное количество лайнеров в разной степени готовности" - всего 60 самолетов, на которых пока нет покупателей. Всем им по несколько лет, так как они строились для авиакомпаний, которые в дальнейшем отказались их забирать - в том числе мексиканская Interjet и ирландская Cityjet.

Речь идет о лизинговых поставках: лайнеры может выкупить за счет бюджетных субсидий одна из государственных лизинговых компаний, например принадлежащая Минтрансу "ГТЛК", "ВЭБ-лизинг" или входящий в "Ростех" "Авиакапитал сервис". Один из собеседников газеты уточнил, что субсидий и гарантий понадобится свыше 100 млрд руб. Предполагаемые сроки поставок - 2020-2024 гг.

Точные параметры программы должен одобрить президент. При этом, если ее утвердят, программа Red Wings будет реализована вместо проекта региональной авиакомпании, над которой по поручению президента "Ростех" работает с прошлого года ("РТ-авиа"), отмечали источники газеты.

Официальные представители "Ростеха" и Red Wings в пятницу отказались от комментариев.

Red Wings имеет опыт эксплуатации пяти SSJ-100, но успешным назвать его нельзя: в 2016 году авиакомпании пришлось отказаться от самолетов из-за их нерентабельности. На тот момент компания принадлежала структурам бизнесмена Сергея Кузнецова. Сейчас, по данным Росавиации, в сертификат эксплуатанта Red Wings внесены 14 Airbus А320/321 и четыре Ту-204.