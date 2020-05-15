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"Ведомости" сообщили о планах "Ростеха" поставить Red Wings до 60 самолетов SSJ-100

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Ростех" хочет в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую контролирует через "Объединенную авиастроительную корпорацию", пишет газета "Ведомости" в пятницу.

Программа поставок уже разработана, а 13 мая на совещании по поддержке авиации - в нем участвовали гендиректор ОАК Юрий Слюсарь и глава "Ростеха" Сергей Чемезов - была презентована президенту Владимиру Путину, сообщили газете два собеседника в ОАК и федеральный чиновник.

Поставлять планируется "невостребованный парк", пишут "Ведомости". У производителя SSJ-100 (входящая в ОАК корпорация "Иркут") за несколько лет скопилось "огромное количество лайнеров в разной степени готовности", сказали источники издания. Всего в распоряжении ОАК находится 60 самолетов, на которых пока нет покупателей. Всем им по несколько лет, так как они строились для авиакомпаний, которые в дальнейшем отказались их забирать - в том числе мексиканская Interjet и ирландская Cityjet.

Речь идет о лизинговых поставках: лайнеры может выкупить за счет бюджетных субсидий одна из государственных лизинговых компаний, например принадлежащая Минтрансу "ГТЛК", "ВЭБ-лизинг" или входящий в "Ростех" "Авиакапитал сервис". Один из собеседников газеты уточнил, что субсидий и гарантий понадобится свыше 100 млрд руб. Предполагаемые сроки поставок - 2020-2024 годы.

Точные параметры программы должен одобрить президент. При этом, если ее утвердят, программа Red Wings будет реализована вместо проекта региональной авиакомпании, над которой по поручению президента "Ростех" работает с прошлого года ("РТ-авиа"), отмечают источники.

"Интерфакс" направил запросы в ОАК и Red Wings.

Проекты создания на базе Red Wings авиакомпании с парком из российских SSJ-100 обсуждались и ранее. В частности, в 2017 году газета "Коммерсантъ" сообщала, что Минпромторг и Минтранс предложили передать компании 100 "суперджетов" для перевозок между городами с населением более 200 тысяч человек. Такой проект может "стать дополнительной мерой по продвижению самолета на внутренний рынок и способствовать подвижности населения", цитировала газета позицию Минпромторга. При этом гендиректор Red Wings Евгений Ключарев в беседе с журналистами говорил, что решение еще не принято, и поэтому предлагал "глубоко в эту тему не погружаться". Без участия государства это "практически нереализуемый проект", добавлял он.

Red Wings имеет опыт эксплуатации пяти SSJ-100, но успешным назвать его нельзя: в 2016 году авиакомпании пришлось отказаться от самолетов из-за их нерентабельности.

Red Wings принадлежит лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (входит в ОАК). На конец прошлого года перевозчик замыкал десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ - 3,07 млн человек (рост на 17% год к году).

Sukhoi Superjet 100 SSJ-100 Ростех

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