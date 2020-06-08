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Обладателям "дальгектара" снизят первоначальный взнос по "дальневосточной ипотеке"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Новые меры поддержки предложат получателям "дальневосточного гектара", которые хотят построить дом в рамках программы "Дальневосточная ипотека" - в частности, им снижают размер первоначального взноса по ипотеке, сообщил руководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергей Ховрат.

"Первый механизм, который уже одобрен правительством, - это возможность передачи в залог того земельного участка, на котором человек построит дом", - сказал Ховрат в ходе межрегионального круглого стола "Дальневосточный гектар: как получить меры поддержки", прошедшего в понедельник в режиме онлайн.

Еще одно новшество, по его словам, - "принято решение о снижении первоначального взноса (по ипотеке - ИФ) с 20 до 15%, это тоже серьезное подспорье".

Он также рассказал еще об одной мере поддержки, которую предложило АРЧК для более активной выдачи "дальневосточной ипотеки". Речь идет о том, чтобы снизить размер залога для "гектарщиков" при получении банковского кредита.

"Здесь предстоит серьезная работа с банками, потому что каждый из банков, конечно, не хочет получать не обеспеченные кредиты и с большой долей риска. Мы работаем, чтобы этот уровень залога стал приемлемым как для гражданина, так и для банка", - сказал Ховрат.

"Дальневосточный гектар"

Программа "Дальневосточный гектар" является частью комплекса мер по развитию Дальнего Востока, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Она призвана не только решать задачи по улучшению жилищных условий в регионе, но и создавать предпосылки для того, чтобы граждане оставались жить в ДФО. Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Гектар предоставляется всем гражданам РФ, независимо от их места жительства.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока была запущена в декабре 2019 года. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями в этом регионе или на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".

Агентство по развитию человеческого капитала Дальний Восток Сергей Ховрат Дальневосточный гектар

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