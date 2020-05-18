Во Всемирном русском соборе потребовали расследовать причины пандемии

Там также связали разработку вакцин с риском создания этническо-генетического биологического оружия

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правозащитный центр Всемирного русского народного собора, возглавляемого патриархом Кириллом, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием проверить обстоятельства возникновения пандемии коронавируса и обратить внимание на сферу производства вакцины.

"Просим провести прокурорскую проверку с последующим объективным расследованием обстоятельств, приведших к возникновению и распространению (...) пандемии вируса COVID-19 во всем мире и России, в том числе повлекших как вред здоровью, так и смерть граждан РФ ", - говорится в обращении, текстом которого располагает "Интерфакс".

Авторы заявления обеспокоены возможностью умышленного создания коронавируса и злонамеренного распространения как самой инфекции, так и фейковой информации о ней в рунете.

Кроме того, во Всемирном русском соборе призывают провести прокурорскую проверку в сфере разработок и производства вакцины от COVID-19 с учетом Стратегии национальной безопасности, в том числе проверить, проводятся ли исследования силами исключительно российских ученых и под контролем компетентных органов РФ.

Во Всемирном русском соборе также опасаются централизованной разработки и производства вакцин, а также создания банка генетической информации отдельных этносов, что в случае попадания к злоумышленникам может стать предпосылкой для создания этническо-генетического биологического оружия.

Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, созданная в 1993 году. В 2005 году ВРНС был предоставлен специальный консультативный статус при ООН. Его возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.