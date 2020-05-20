Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:01Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 897 492+95 549

Главный раввин России назвал пандемию карой за разобщенность людей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Главный раввин России Берл Лазар считает, что пандемия, которая не позволяет людям собираться и вместе молиться, стала наказанием за разобщенность. Он написал об этом в статье для журнала "Лехаим".

Пандемия коронавируса

Он напомнил, что "семь видов бедствий приходят в мир за семь видов грехов": если люди не отдают десятой части своих доходов на помощь ближнему, наступает голод; если люди нарушают законы Торы, приходит моровая язва; если царит неправедный суд, приходит война. По словам раввина, это не наказание от бога, а результат неправильного поведения и нарушений заповедей: "каждая заповедь, которую мы исполняем, добавляет защиты, а каждое нарушение заповеди защиту уменьшает".

"Вот и сейчас, во время пандемии, нам в очередной раз продемонстрировали, что все не случайно, все происходит по принципу "мера за меру". Смотрите, вирус не дает людям собираться, молиться вместе, праздновать вместе: это явное указание на то, что именно в этой области мы, как говорится, "что-то недоработали": нам недостает единства, взаимопонимания, взаимной поддержки!" - говорится в статье.

Чтобы исправить ситуацию, следует больше любить, уважать и поддерживать друг друга, считает Берл Лазар.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
ФЕОР Берл Лазар коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Эксперт рассказал об особенностях протекания COVID-19 у больных на северо-востоке КНР

Мощный шторм обрушился на прибрежные районы Индии и Бангладеш

Мощный шторм обрушился на прибрежные районы Индии и Бангладеш

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным по Донбассу

На Украине открыли производство по материалам о Байдене и Порошенко

На Украине открыли производство по материалам о Байдене и Порошенко

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Что случилось этой ночью: среда, 20 мая

Все 50 американских штатов частично возобновили работу экономики

Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств от COVID-19

Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств от COVID-19

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за коронавируса

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за коронавируса

Что произошло за день: вторник, 19 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');