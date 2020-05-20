Главный раввин России назвал пандемию карой за разобщенность людей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Главный раввин России Берл Лазар считает, что пандемия, которая не позволяет людям собираться и вместе молиться, стала наказанием за разобщенность. Он написал об этом в статье для журнала "Лехаим".

Он напомнил, что "семь видов бедствий приходят в мир за семь видов грехов": если люди не отдают десятой части своих доходов на помощь ближнему, наступает голод; если люди нарушают законы Торы, приходит моровая язва; если царит неправедный суд, приходит война. По словам раввина, это не наказание от бога, а результат неправильного поведения и нарушений заповедей: "каждая заповедь, которую мы исполняем, добавляет защиты, а каждое нарушение заповеди защиту уменьшает".

"Вот и сейчас, во время пандемии, нам в очередной раз продемонстрировали, что все не случайно, все происходит по принципу "мера за меру". Смотрите, вирус не дает людям собираться, молиться вместе, праздновать вместе: это явное указание на то, что именно в этой области мы, как говорится, "что-то недоработали": нам недостает единства, взаимопонимания, взаимной поддержки!" - говорится в статье.

Чтобы исправить ситуацию, следует больше любить, уважать и поддерживать друг друга, считает Берл Лазар.