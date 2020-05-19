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Военные развернули в Красноярском крае COVID-госпиталь для золотодобытчиков

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В посёлке Еруда Красноярского края, где среди работников золотодобывающей компании зарегистрирована вспышка коронавируса, развёрнут мобильный госпиталь, сообщает во вторник Минобороны России.

"Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. Сводный отряд приступил к его развертыванию", - сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Алексей Лемякин, которого цитирует пресс-служба министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса зарегистрирована среди работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината (ГОК) золотодобывающей компании "Полюс" в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Угрозы приостановки работы комбината из-за коронавируса нет, заявил в понедельник гендиректор золотодобывающей компании Павел Грачев журналистам.

В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с Covid-19 представитель "Полюса" уточнил, что на понедельник на предприятии выявлено 866 случаев заболевания коронавирусом. Еще 2,79 тыс. проведенных тестов показали отрицательный результат. Компания продолжает тестирование всех сотрудников ГОКа, включая сервисные и подрядные компании.

По словам Лемякина, госпиталь укомплектован всей необходимой аппаратурой для лечения и профилактики инфицированных больных, включая четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких и другое оборудование.

Всего от Вооружённых сил РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих. В том числе - 77 врачей и младших медицинских специалистов, около 100 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на тысячу койко-мест, информирует Минобороны.

По его данным, сводный отряд Минобороны России для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края был сформирован в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России Сергея Шойгу.

Красноярский край коронавирус COVID-19

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