Минобороны перебросило военных и технику в Красноярский край для борьбы с COVID-19

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Военно-транспортная авиация ВКС завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"На борту самолетов Ил-76 в г. Красноярск доставлены военная и специальная техника, более двух тонн медицинского имущества, в том числе респираторы, маски, перчатки и защитные костюмы. Колонна специальной техники совершает марш в район пос. Еруда Северо-Енисейского района для подготовки полевого лагеря и развёртывания мобильного госпиталя. На пути следования военнослужащим в том числе предстоит выполнить задачи по переброске военной техники на пароме через реку Енисей", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее в Красноярск прибыла первая партия военно-транспортных самолетов Ил-76. Также железнодорожным транспортом в район выполнения задач доставлены военные медики из Кемеровской области и мобильный отряд РХБ защиты Центрального военного округа из Алтайского края.

Для координации действий прибывших подразделений создана оперативная группа управления штаба Центрального военного округа.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу был сформирован сводный отряд для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Всего от Вооруженных Сил России к выполнению задач в регионе привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.