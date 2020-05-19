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13 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - 13 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом, общее число заболевших новым типом коронавируса в стране достигло 11 тыс. 78 человек.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 осталось прежним - 263 человека.

За последние сутки из больниц выписались 34 человека. Всего за время пандемии от коронавируса нового типа в Южной Корее вылечилось 9 тыс. 938 человек.

Южная Корея коронавирус COVID-19

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