В России провели свыше 7,3 млн тестов на коронавирус

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию выросло до 7,35 млн, сообщает Роспотребнадзор.

"По состоянию на 18.05.2020 проведено 7 352 316 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в ежедневном информационном бюллетене ведомства за вторник.

За сутки в России выполнено порядка 205,3 тыс. тестов, следует из разницы данных в бюллетенях за понедельник и вторник. Под медицинским наблюдением в России из-за коронавируса остаются 267 663 человека.

По данным на понедельник, 18 мая, общее количество зараженных COVID-19 в стране достигло 290 678 человек (суточный прирост составил 8 926 человек).