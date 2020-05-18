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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Суточный прирост случаев COVID-19 в России упал ниже отметки в 9 тыс. человек

Суточный прирост случаев COVID-19 в России упал ниже отметки в 9 тыс. человек
Карантинный центр в Коммунарке
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - За сутки число инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа в РФ выросло на 8 926, сообщает оперштаб. Темп прироста стал рекордным за все время обострения ситуации с коронавирусом в стране, опустившись до +3,17%.

Абсолютный антирекорд по COVID-19 в России был зарегистрирован 11 мая: 11,6 тыс. новых случаев в сутки. 16 и 17 мая суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превышал 10 тыс. человек.

Пандемия коронавируса

Общее количество зараженных в стране достигло 290 678. РФ остается на втором месте в мире по этому показателю: впереди США (1,48 млн случаев, ежедневный прирост 18,9 тыс., по данным Университета Джонса Хопкинса), а замыкает топ-3 Великобритания (244,2 тыс. случаев, прирост 3,5 тыс.). Однако к Соединенному Королевству быстрыми темпами приближается Бразилия, где уже 241 тыс. зарегистрированных диагнозов (7,5 тыс. в сутки).

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3238. В столице всего 146 062 заболевших.

Скончался за сутки 91 человек, за весь период от коронавируса в России умерли 2 722 человека.

Полностью поправились за все время наблюдения 70 209 человек, в том числе 2 836 за последние 24 часа.

Хроника коронавируса. Май.

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Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков
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