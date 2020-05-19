Партия Захара Прилепина пойдет на выборы в 11 заксобраний регионов РФ

Писатель Захар Прилепин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес партию писателя и активиста Захара Прилепина в список организаций, имеющих право участвовать в выборах, в связи с чем ее центральный комитет определился с планами на предвыборный период 2020 года.

"В 2020 году партия "За правду" пойдет на выборы в одиннадцать региональных законодательных собраний (в Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях, в Республике Коми и в Ямало-Ненецком автономном округе) и в Тамбовскую городскую Думу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

В партии Прилепина подчеркнули, что при формировании партсписков на выборах они делают ставку на региональных лидеров, при этом до конца мая будет принято решение об участии лидеров партии в региональных кампаниях.

Избранная по спискам фракция дает партии право участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей.

На данный момент партия зарегистрировала 54 региональных отделения и продолжает регистрацию отделений, намерена открыть их во всех регионах страны к 2021 году.

Партия "За правду" была основана в октябре 2019 года. На сайте организации отмечается, что она выступает за "консервативные, традиционные ценности", против "западного агрессивного постмодернизма, пост-правды и пост-нравственности".