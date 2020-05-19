Инфекционист подтвердил, что COVID-19 мутирует, но не становится сильнее

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию, не становится более патогенным по мере развития пандемии, утверждает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

Он пояснил, что вирус мутирует в рамках нормального природного явления. "Пока можно сказать, что он не становится сильнее, патогеннее", - отметил эксперт.

По его словам, в целом пандемия развивается достаточно медленно, если исходить из открытых данных о заболеваемости в разных странах, в том числе данные о людях, переносящих инфекцию без каких-либо симптомов или в очень легкой форме.

"Что касается так называемого бессимптомного носительства, то здесь происходит подмена понятий - о нем говорят, если человек подхватил вирус, симптомов у него нет, но он выделяет вирус в течение длительного времени, например, полгода. Для этой (COVID-19) инфекции просто преждевременно говорить о том, что возможно бессимптомное носительство, нет соответствующих исследований", - сказал Шестопалов.

Он также выразил надежду, что итогом пандемии станет развитие в мире и в РФ в том числе сети лабораторий для научных исследований различных патогенов.

"Нужно обратить внимание на биологическую безопасность страны, в том числе в отношении синтетических патогенов", - отметил ученый, добавив, что сам не поддерживает версию об искусственном происхождении нового коронавируса.