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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17Заразились
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Эксперт назвала распространение COVID-19 среди людей частью эволюции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с активным распространением коронавируса - это часть эволюции человеческого организма, который знакомится с различными возбудителями, заявила главный внештатный детский иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области, главный научный сотрудник института иммунологии и физиологии Уральской академии наук РАН Ирина Тузанкина.

"Таким образом, происходит эволюция в развитии человека (...) и (нашего - ИФ) сожительства с разными микроорганизмами. Когда вирус впервые попадает в человеческую популяцию, начинаются тяжелые формы, потому что вирус с человеком еще не знаком. Задача этого процесса - познакомиться и выработать те самые мягкие формы, которыми вирус обеспечит всю продолжительность жизни дальнейшей, когда он поселяется в человека", - сказала эксперт журналистам.

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Она отметила, что в процессе адаптации случаи заболевания протекают все легче.

Постепенно для защиты общества от проникновения вируса как возбудителя болезни вырабатывается популяционный иммунитет - именно он оберегает человечество от новой большой вспышки заболевания. Насколько активно популяционный иммунитет вырабатывается при COVID-19, на данный момент еще неизвестно, отметила Тузанкина.

"Процесс (выработки иммунитета - ИФ) происходит постоянно со всеми возбудителями. В данном случае, поскольку все быстро и резко началось, все было сделано очень правильно, потому что нужно было сгладить нагрузку на медицинские учреждения, чтобы выжил каждый заболевший", - подчеркнула специалист.

По ее словам, сейчас оказались "вечной темой" индивидуальные способы защиты, а в группе риска по коронавирусу находится каждый человек.

"Хорошо, что мы воспитаны, мы понимаем, что должна быть дистанция между людьми, что надо мыть руки, что не надо слизистые свои лишний раз инфицированными грязными руками трогать", - сказала Тузанкина.

На 19 мая в Свердловской области подтверждено 2999 случаев заражения коронавирусом. Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, из больниц выписаны 817 человек, семь пациентов с COVID-19 скончались.

Хроника коронавируса. Май.

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Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.В нескольких испанских регионах, в том числе в Валенсии и Малаге, открылись небольшие магазины, бары и рестораны с террасами. Группы до 10 человек могут также собираться в общественных местах, в том числе пляжах.18 мая. Открытие скакового сезона на Центральном Московском ипподроме состоялось без присутствия зрителей на трибунах18 мая. В Италии приступили к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии. После долгого карантина открылись рестораны, парикмахерские и магазины розничной торговли.15 мая. Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков.15 мая. За минувшие сутки число зараженных в Мексике возросло на 2409 человек, до 42 595. На фото: музыканты Мариачи играют серенаду на пустынной площади в Мехико.14 мая. В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19. В городе были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии. Городские власти распорядились провести тестирование всех жителей Уханя в течение 10 дней.13 мая. Медсестры отдают дань памяти коллегам, погибшим от COVID-19, в столице Бразилии.13 мая. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19.13 мая. Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне.12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит распространение среди людей некоторых болезней, включая COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.
коронавирус

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