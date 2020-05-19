Эксперт назвала распространение COVID-19 среди людей частью эволюции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с активным распространением коронавируса - это часть эволюции человеческого организма, который знакомится с различными возбудителями, заявила главный внештатный детский иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области, главный научный сотрудник института иммунологии и физиологии Уральской академии наук РАН Ирина Тузанкина.

"Таким образом, происходит эволюция в развитии человека (...) и (нашего - ИФ) сожительства с разными микроорганизмами. Когда вирус впервые попадает в человеческую популяцию, начинаются тяжелые формы, потому что вирус с человеком еще не знаком. Задача этого процесса - познакомиться и выработать те самые мягкие формы, которыми вирус обеспечит всю продолжительность жизни дальнейшей, когда он поселяется в человека", - сказала эксперт журналистам.

Она отметила, что в процессе адаптации случаи заболевания протекают все легче.

Постепенно для защиты общества от проникновения вируса как возбудителя болезни вырабатывается популяционный иммунитет - именно он оберегает человечество от новой большой вспышки заболевания. Насколько активно популяционный иммунитет вырабатывается при COVID-19, на данный момент еще неизвестно, отметила Тузанкина.

"Процесс (выработки иммунитета - ИФ) происходит постоянно со всеми возбудителями. В данном случае, поскольку все быстро и резко началось, все было сделано очень правильно, потому что нужно было сгладить нагрузку на медицинские учреждения, чтобы выжил каждый заболевший", - подчеркнула специалист.

По ее словам, сейчас оказались "вечной темой" индивидуальные способы защиты, а в группе риска по коронавирусу находится каждый человек.

"Хорошо, что мы воспитаны, мы понимаем, что должна быть дистанция между людьми, что надо мыть руки, что не надо слизистые свои лишний раз инфицированными грязными руками трогать", - сказала Тузанкина.

На 19 мая в Свердловской области подтверждено 2999 случаев заражения коронавирусом. Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, из больниц выписаны 817 человек, семь пациентов с COVID-19 скончались.