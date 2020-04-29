В МОНИКИ отметили биологическую непредсказуемость коронавируса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сроки окончания эпидемии коронавируса в России предсказать затруднительно из-за крайне необычного поведения COVID-19, отмечает заместитель директора Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского, доктор медицинских наук Антон Молочков.

"Если исходить из биологических свойств вирусов, известных ранее, то (...) этот вирус не укладывается в обычные законы, ведет себя совершенно биологически непредсказуемо", - сказал Молочков заявил "Интерфаксу".

Он привел в пример ситуацию в Италии, где эпидемия коронавирусной инфекции неожиданно началась и так же неожиданно пошла на спад.

"Так получилось не потому, что они ее победили. Они ее пережили. Видимо, тяжело заболели все, кто был чувствителен к тяжелому течению этой инфекции. Оставшиеся люди либо не заболели, либо перенесли ее легко", - отметил Молочков.

Замдиректора МОНИКИ добавил, что невозможно предсказать, сколько в отечественном социуме людей, подверженных тяжелому течению COVID-19. Роль могут играть как генетические факторы, так и мутации самого вируса.

Молочков также сообщил, что на развитие нынешней эпидемии не влияют сезонные факторы - это еще одно отличие коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, от прочих вирусов.

27 апреля в МОНИКИ открылся один из двух медицинских корпусов, переоборудованных для приема пациентов с COVID-19. Второй должен начать принимать пациентов в ближайшее время.

Всего в Подмосковье на 29 апреля зафиксировано 10 917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.