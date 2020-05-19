Заразившаяся коронавирусом 82-летняя пенсионерка вылечилась в Карачаево-Черкесии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Жительницу Ногайского района Карачаево-Черкесии 82 лет выписали из госпиталя для пациентов с COVID-19 в Черкесске после выздоровления, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе КЧР.

"Пожилая женщина с одышкой и болью в грудной клетке обратилась за медицинской помощью по поводу сердечно-сосудистой патологии. Врач заподозрила пневмонию, и женщине в срочном порядке сделали компьютерную томографию, где подтвердилась пневмония вирусной этиологии, похожая по общей картине на коронавирусную. Тесты подтвердили наличие возбудителя COVID-19", - сказал собеседник агентства.

Пенсионерку две недели лечили в дополнительном госпитале для коронавирусных больных. "Состояние (пациентки - ИФ) при поступлении оценивалось как средней тяжести. Но стараниями медиков удалось побороть болезнь", - отметили в оперштабе.

Выздоровление 82-летней женщины подтверждено лабораторно. Два последовательно сделанных теста на коронавирус показали отрицательный результат.

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии зафиксировано 677 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 160 человек, четверо умерли.

Ранее во вторник стало известно, что две долгожительницы в Москве излечились от COVID-19. Женщин в возрасте 101 года, одна из которых является ветераном ВОВ, благополучно выписали из городской клинической больницы №52. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.