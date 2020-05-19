Новый выпуск программы Михалкова "Бесогон ТВ" выйдет только на YouTube

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Новый выпуск авторской программы "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова выйдет в эфир только в официальном YouTube-канале программы, показ на телеканале "Россия 24" не планируется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Михалкова.

"Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ" "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди", первый после снятия программы с эфира телеканала "Россия24", выйдет на официальном канале "БесогонТВ" в YouTube 22 мая", - сообщили в пресс-службе.

В новом выпуске программы "БесогонТВ" Михалков предлагает поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы под названием "У кого в кармане государство?".

"Как вы знаете, 2 мая наш предыдущий выпуск программы "БесогонТВ" был снят с эфира телеканала "Россия24". Но важно, что мы всегда делали программу "БесогонТВ" для наших зрителей. Да, телеканал "Россия 24" всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России. Но, если мы сейчас не можем делать это вместе с "Россией? 24", значит, будем выпускать нашу программу в Интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии", - отметил Никита Михалков, слова которого приводит пресс-служба.

Режиссер в выпуске под названием "У кого в кармане государство?" сообщил о проекте Билла Гейтса по чипизированию и уничтожению людей под видом вакцинации. Телеканал "Россия 24" снял повтор этого выпуска с эфира. Михалков назвал это цензурой.

Позднее Генпрокуратура России признала фейками видеоролики о создании коронавируса как биооружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. "Бесогон-ТВ" Генпрокуратура не упомянула.