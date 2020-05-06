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Генпрокуратура признала фейком ролики о создании коронавируса ради чипизации людей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России признала фейками видеоролики о создании коронавируса как биооружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. Ведомство потребует, чтобы Роскомнадзор эти записи заблокировал.

Пандемия коронавируса

Речь идет о роликах "Коронавирус. Разоблачение", "АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1" и "АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3". Их прокуратура Москвы нашла в "Одноклассниках" и на YouTube.

В роликах коронавирус назван "генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации", сообщило надзорное ведомство. По его данным, также авторы роликов предлагают спрогнозировать распространение коронавируса путем нумерологических расчетов.

Ни ВОЗ, ни российское правительство или какие-либо другие российские органы власти не подтвердили версию об искусственном происхождении коронавирусной инфекции, подчеркнула Генпрокуратура.

1 мая режиссер Никита Михалков в выпуске "Бесогон-ТВ" под названием "У кого в кармане государство?" сообщил о проекте Билла Гейтса по чипизированию и уничтожению людей под видом вакцинации. Телеканал "Россия 24" снял повтор этого выпуска с эфира. Михалков назвал это цензурой. "Бесогон-ТВ" Генпрокуратура не упомянула.

Фейком также признан ролик с заваренной дверью подъезда и прорезанным в ней окошечком для передачи продуктов. Автор записи утверждал, что это сделали после того, как один из жильцов заразился коронавирусом. Недостоверность видео признали прокуратура и МВД Краснодарского края.

Недостоверным признано и объявление о продаже вакцины от коронавируса, разработанной в Казахстане.

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Генпрокуратура коронавирус Никита Михалков Билл Гейтс прокуратура Москвы Одноклассники YouTube

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