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Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса

Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса
Билл Гейтс
Фото: Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил в твиттере, что ему ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Он не уточнил, каким препаратом его привили.

"Одним из преимуществ того, что мне 65 лет, является то, что я имею право на вакцинацию от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим органам и медицинским работникам на передовой, благодаря которым мы дотянули до этого момента", - написал он.

Регулирующие органы в США на данный момент одобрили использование двух вакцин от коронавируса: совместную разработку компаний Pfizer и BioNTech, а также препарат от американской Moderna.

Имя Гейтса уже несколько лет фигурирует в конспирологических теориях о чипировании при вакцинации, но с началом пандемии коронавируса они приобрели еще большую популярность, в том числе в российских соцсетях. Весной 2020 года Генпрокуратура активно блокировала сайты "с ложной информацией о коронавирусе и обязательном "чипировании" людей после пандемии".

Кроме того, 1 мая режиссер Никита Михалков в выпуске "Бесогон-ТВ" под названием "У кого в кармане государство?" сообщил о проекте Гейтса по чипизированию и уничтожению людей под видом вакцинации. Телеканал "Россия 24" снял повтор этого выпуска с эфира. Михалков назвал это цензурой.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 января 2021 годаПандемия коронавируса
Билл Гейтс Коронавирус COVID-19

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