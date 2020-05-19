Минтранс продлил еще на полгода срок действия документов для моряков

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минтранс сообщил, что во второй раз с начала пандемии продлил срок действия истекающих квалификационных документов членам экипажей морских судов. Сейчас документы, срок которых истекает до 20 июня, продлили на полгода. В марте его продлили на три месяца.

Также министерство продлило срок действия медицинских документов. Поскольку из-за карантинных мер экипажи не могут пройти медосмотр и возобновить свои медицинские освидетельствования, морская администрация России будет допускать к работе моряков без действительного медицинского свидетельства на срок до трех месяцев.

Получать новые документы или проставлять дополнительные отметки в старые морякм не потребуется.

Морская администрация оставляет за собой право в любое время изменить или отменить эти решения в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией.

В марте был продлен на три месяца срок действия судовых конвенционных документов, документов членов экипажей судов и трудовых договоров моряков.