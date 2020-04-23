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Минтранс сможет временно продлевать летную годность авиатехники по фотографиям

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ на фоне пандемии COVID-19 сможет продлевать летную годность авиационной техники на основе документарной проверки, а также фото- и видеоматериалов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

"Установить, что в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации министерство транспорта РФ вправе (...) продлевать поэтапно на 90 дней до 31 декабря 2020 г. срок действия сертификатов летной годности экземпляров воздушных судов на основе документарной проверки и представляемых фото- и видеоматериалов", - сказано в документе.

Кроме того, Минтрансу разрешается принимать решение о прохождении членами летных экипажей "теоретического этапа подготовки и контроля знаний" с применением "средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий". Дистанционное обучение по решению ведомства смогут также проходить авиадиспетчеры. При этом прохождение курсов повышения квалификации и аттестации по английскому языку для них может быть перенесено на срок до 9 месяцев.

Минтрансу также предоставлено право продлевать на 90 дней: сроки действия медицинских заключений специалистов авиационного персонала гражданской авиации; прохождение периодической подготовки сотрудниками служб авиационной безопасности; периодическую подготовку специалистами авиационного персонала для допуска к работе.

Помимо этого, согласно постановлению, документы о соответствии аэродромов нормативным требованиям, срок действия которых истекает или истек с 1 апреля по 20 декабря 2020 г., продлеваются до конца года. Аналогичное решение принято для документов юрлиц, обеспечивающих авиационную безопасность.

Минтранс РФ коронавирус

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