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Пострадавший при взрыве в центре радиологии в Обнинске сотрудник попал в реанимацию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате взрыва в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске (Калуга) ученый находится в реанимации с ожогами в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

"Хлопок (взрыв - ИФ) и возгорание случились в помещении, арендованном ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания". Предприятие занимается производством лекарственных средств", - говорится в сообщении пресс-службы. Огонь потушили до приезда МЧС.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что взяла под контроль проверку по факту взрыва. В пресс-релизе отмечается, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает

Во вторник в лаборатории радиологического медцентра на пятом этаже взорвался химический газ, который не опасен для окружающих. В результате взрыва пострадал один человек, в помещении были повреждены окно и дверь.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба был создан в 1962 году. Он вошел в состав ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России в качестве филиала в мае 2014 года

Обнинск Калужская область

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