Умер пострадавший при взрыве в обнинском радиологическом центре

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ученый, пострадавший 19 мая при взрыве в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске, умер в больнице. По факту назначена судмедэкспертиза, сообщило управление СКР по Калужской области.

Погибшему аппаратчику было 79 лет. Взрыв произошел при промывке реактора органического синтеза. В результате мужчина получил ожоги и был госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв случился в помещении, которое арендовала выпускающая лекарства "Обнинская химико-фармацевтическая компания".

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба был создан в 1962 году. В 2014 году предприятие вошло в состав ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России в качестве филиала.