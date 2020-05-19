Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17Заразились
на 19.05В России 299 941+9 263В мире 4 801 943+88 323

В лаборатории центра радиологии в Обнинске произошел взрыв

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В лаборатории филиала научного центра радиологии в Обнинске произошел взрыв, пострадал ученый, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв произошел на химической установке в лаборатории неопасных химикатов. Ученый получил ожоги, госпитализирован", - сказал источник.

Пожара за взрывом не последовало.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба был создан в 1962 году. В мае 2014 года он в состав ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России в качестве филиала.

Обнинск Калужская область

Новости

Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров

Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров

Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса

Изменение Конституции

Источник назвал 24 июня возможной датой голосования по поправкам в Конституцию

Источник назвал 24 июня возможной датой голосования по поправкам в Конституцию

Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам

Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам

Дистанционная торговля лекарствами в России начнется с июня

Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса

Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса

В Казани накажут сотрудницу полиции, составлявшую без маски протокол на мужчину без маски

Калининградский суд начал рассматривать "дело врачей" о смерти новорожденного

Новый выпуск программы Михалкова "Бесогон ТВ" выйдет только на YouTube

Новый выпуск программы Михалкова "Бесогон ТВ" выйдет только на YouTube

Росреестр опроверг сообщения о болезни главы ведомства

Росреестр опроверг сообщения о болезни главы ведомства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');