Роспотребнадзор нашел нарушения в магазинах "Красное и Белое" после вспышки коронавируса на складе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 30% магазинов сети "Красное и Белое" и нашло много нарушений требований по профилактике коронавируса. Ранее местный склад сети закрыли, так как у 130 его сотрудников выявили COVID-19.

В мазинах сети при входе у сотрудников не меряют темпертуру, люди работают без масок или у них этих масок вовсе нет, сообщил глава управления Дмитрий Козловских. В некоторых точках, по его словам, не было дезинфицирующих средств и их пятидневного запаса, врачи не проверяли, пускают ли на работу сотрудников с симптомами ОРВИ.

Затем проверка прошла в еще 12 крупных логистических центрах, в некоторых из них обнаружили такие же нарушения, отметил главный санитарный врач региона.

Роспотребнадзор выдал всем нарушителям предписания, чтобы они все исправили за два дня.

18 мая губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что корнавирус выявили у 136 сотрудников логистической компании, которая развозит товары по крупной сети магазинов в регионе. Это обстоятельство помешало властям области существенно ослабить карантинные ограничения, отметил он. В результате он пока разрешил только возобновить плановый прием больных, разрешил работать частным клиникам и косметологам и разрешил прогулки в парке и занятия спортом с 19 мая.