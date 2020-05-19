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Более трети россиян сочли ненужной прививку от коронавируса

Более трети россиян сочли ненужной прививку от коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян (59%) были бы готовы сделать прививку от COVID-19 себе и членам своих семей в случае появления соответствующей вакцины, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Однако более трети граждан РФ (35%) не считают нужным прививаться от COVID-19. При этом среди опрошенных, прививавшихся от гриппа, эта доля составляет 22%.

Пандемия коронавируса

В случае выбора вакцин как российского, так и зарубежного производства, почти половина готовых привиться россиян (47%) отдали бы предпочтение отечественной разработке, вакцину зарубежного производства предпочли бы 12% респондентов.

А 37% опрошенных все равно, где будет произведена такая вакцина.

Исследование показало, что в случае появления вакцины от COVID-19 обязательное прививание поддержали бы 21% россиян, за вакцинирование на добровольной основе выступают 70% сограждан, 6% респондентов уверены, что в России вообще не следовало бы проводить вакцинацию населения от коронавируса.

Всероссийский опрос был проведен 13 мая 2020 года по заказу ООО "Октагон Медиа" среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Хроника коронавируса. Май.

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Число жертв коронавируса в мире превысило 316 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.
Хроника 09 января – 19 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус ВЦИОМ

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