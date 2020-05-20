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Мишустин лично занимался вопросом выплат медикам, еще находясь на лечении

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, еще находясь на лечении от COVID-19, лично занимался решением проблемы стимулирующих выплат медикам, которые борются с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве.

"После того как Владимир Путин высказал резкие оценки ситуации с выплатами президентских надбавок медработникам контактирующим с короновирусными больными и назвал процедуру выплат "канителью", Михаил Мишустин, ещё находясь в больнице, лично вмешался в ситуацию", - сказал собеседник агентства

Пандемия коронавируса

По словам собеседника агентства, "используя возможности видеоконференцсвязи, председатель правительства потребовал от всех исполнителей, чтобы в течение суток были внесены изменения в соответствующее правительственное постановление и руководящие документы Минздрава".

Источник отметил, что уже в субботу, 16 мая "была устранена двусмысленность, позволявшая осуществлять выплаты по минутам или часам работы, а не за сам факт контакта с вирусом, как этого требовал президент".

"Также по требованию председателя правительства федеральное казначейство уже с субботы стало доводить дополнительные средства до регионов для выплат президентских надбавок за май", - указал источник, подчеркнув, что "таким образом выплаты президентских надбавок по правильной схеме начались уже с понедельника".

Михаил Мишустин

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