Прокуратура выяснила, что 2500 ульяновских медиков не получили COVID-доплаты

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Ульяновской области около 2500 медиков не получили федеральные надбавки за работу с коронавирусными больными, выяснила региональна прокуратура. Прокуроры потребовали привлечь к ответственности чиновников областного Минздрава, которые не обеспечили перечисление этих доплат.

По оценке прокуратуры, эти чиновники не проконтролировали нормативные акты о выплатах, которые издали местные больницы, и не проверили, чтобы рабочее время медиков, работавших с COVIC-19, учитывалось надлежащим образом.

В результате до врачей не дошли больше 30 млн рублей.

По данным прокуратуры, заявка на выделение на эти цели денег из федерального бюджета была направлена региональным Минздравом лишь 18 мая.

Также Минздрав не отреагировал должным образом на "факты неправомерной выплаты стимулирующих надбавок после 15 мая с учетом "фактически отработанного времени", а не за полный месяц".

Министру здравоохранения внесено представление об устранении нарушений. Также прокуратура поставила вопрос о привлечении к ответственности виновных.

По официальным данным, в Ульяновской области выявлено более 1500 случаев заражения коронавирусом.

8 апреля президент Владимир Путин предложил назначить ежемесячные доплаты медикам за работу с корнавирусными больными. Названные им суммы составляли от 25 000 рублей в месяц водителям скорой помощи или младшему персоналу больниц до 80 000 рублей для врачей.

В мае выяснилось, что медикам не объяснили, кто имеет право на доплаты, а кто - нет и что им начисляют надбавки с учетом часов и минут, отработанных непосредственно с зараженными с уже поставленным диагнозом. Путин возмутился в связи с устроенной "канителью" и потребовал довести до медиков доплаты в определенном им размере, за сам факт работы с COVID-19. Неделю спустя он обвинил правительство в нечетких формулировках в документах о порядке начисления выплат.

19 мая на Кубани было возбуждено первое в России уголовное дело по факту невыплат этиз надбавок. Его завели по статье "халатность". Поводом стало открытое обращение врачей из Армавира.