В санатории будут пускать только с отрицательным тестом на COVID-19

Чайки на пляже санатория в Крыму Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе санаториев и курортов в условиях распространения коронавируса: при заселении отдыхающим придется показать свежий отрицательный тест на коронавирус.

"Прием отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение", - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора в среду.

Также придется предоставить информацию о том, что 14 последних суток у приехавших не было контакта с вероятными больными.

Перед стойкой регистрации должна быть сделана разметка на полу, чтобы прибывающие соблюдали социальную дистанцию, и "прозрачная заградительная конструкция". Заселять будут не более одного человека или не более одной семьи в номер. Каждый день всем отдыхающим будут измерять температуру, а людей с признаками ОРВИ изолируют и сообщат в лечебную часть.

На пляже придется соблюдать принципы социального дистанцирования: шезлонги и зонтики расставят подальше друг от друга, а сотрудники будут следить, чтобы пляж не переполнялся и люди избегали лишних контактов.

В закрытых помещениях, где есть другие люди, придется носить маски. Их можно будет купить на территории санатория.

Столики в столовой расставят на расстоянии не менее двух метров, сесть за один стол сможет только один человек или одна семья, проживающая в одном номере. Если питание организовано по принципу "шведского стола" или линии раздачи, перед столом с едой нанесут разметку, чтобы отдыхающие не приближались друг к другу. В целом, рекомендовано рассмотреть возможность приносить питание в номер или организовать еду по заказу.

Для работы в санатории понадобится справка об отсутствии коронавируса, выданная не более чем за неделю до выхода на работу. Руководителям санатория рекомендовано не допускать персонал к выполнению обязанностей без такого документа.

Наконец, Роспотребнадзор дает подробные рекомендации по системе дезинфекции, уборке помещений, инвентаря, столиков, шезлонгов, детских площадок и беседок на открытом воздухе.