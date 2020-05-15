В Минздраве дали советы по диете во время самоизоляции

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рекомендует на карантине есть здоровую пищу и нечасто, отвлекая себя физической активностью.

"Чтобы не провоцировать частые приемы пищи, необходимо отвлечь себя, быть активным, выполнять работу. Важно держать режим питания, обязательны основные приемы пищи - завтрак, обед, ужин. Свести к минимуму перекусы и чай со сладостями. Последний прием пищи - за три часа до сна", - цитирует Драпкину пресс-служба Минздрава в пятницу.

Специалист отметила, что "здоровое питание создает условия для оптимального функционирования иммунной системы и при необходимости быстрого и адекватного ответа, выработки антител". Для этого необходимы "продукты, поддерживающие работу экосистемы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): кисломолочные продукты с низким содержанием жира, которые являются источником пробиотических культур; крупы, овощи, фрукты, орехи и хлебобулочные изделия обеспечивают пищевыми волокнами организм, стимулируя работу ЖКТ".

Она отметила, что "нарушение режима питания, то есть учащение приема пищи, увеличение порции пищи, и потребление продуктов с глубокой технологической обработкой (колбасные изделия, пикантные закуски, чипсы, сухарики, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия) увеличивают не только калорийность рациона, но и увеличивают нагрузку на ферментативный аппарат организма человека, способствуют формированию холестаза и нарушению моторики ЖКТ".

"Так что ЖКТ оказывается перегружен, что снижает его нормальное функционирование и формирование иммунного ответа. Кроме того, увеличивается риск повышения массы тела, холестерина крови, глюкозы крови. Алкоголь, помимо дополнительный калорий, оказывает неблагоприятное воздействие на иммунную систему, сильно угнетая ее", - отмечает Драпкина.

Она советует убрать из рациона продукты с высоким содержанием соли, сахара и транс-изомеров жирных кислот, чтобы избавиться от желания постоянно подходить к холодильнику - это снижает возможность возникновения постпрандиальной гликемии (превышение нормы по содержанию глюкозы в крови после еды). Кроме того, режим питания "стоит сопровождать адекватным питьевым режимом, а также режимом сна, труда и отдыха".

Терапевт также рекомендует готовить дома и потреблять преимущественно пищу, приготовленную в домашних условиях, при этом блюда всегда доводить до состояния полной готовности, стараться оставить в рационе овощи и фрукты в сыром виде, листовую зелень, при отсутствии - альтернативой могут быть замороженные, сушеные продукты, а также консервированные, желательно с минимальным содержанием соли и сахара.

"При редком выходе в магазине выбирать продукты с более длительным сроком хранения, пример из овощей - корнеплоды (морковь, свекла, сельдерей), все виды капусты, кабачки, тыкву и другие, из фруктов - яблоки, бананы, апельсины. Альтернативой могут стать и сухофрукты. При ограничении двигательной активности необходимо увеличить в рационе долю растительных продуктов, источников пищевых волокон", - сказала Драпкина.