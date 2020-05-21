Приезжих без отрицательного теста на COVID-19 в Сахалин с 27 мая не пустят

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Помимо цифрового пропуска теперь при въезде в Сахалинскую область нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, без которого в регион не пустят, сообщает пресс-служба областного правительства в четверг.

Указ об этом подписал губернатор региона Валерий Лимаренко, нововведение начнет действовать с 27 мая.

"Для въезда на территорию островного региона будут необходимы результаты лабораторных исследований на COVID-19. Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия в Сахалинскую область. Указ губернатора касается только тех, у кого нет местной регистрации. Помимо отрицательных тестов на COVID-19, пассажирам по-прежнему необходимо будет предъявлять цифровые пропуска в Сахалинскую область", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что большинство случаев коронавируса "проникли в регион с материка".

Новая мера позволит защитить регион "от завоза опасной инфекции", считают в областном правительстве.

Ранее сообщалось, что правительство региона с 14 мая ввело пропускной режим на въезд в регион. Пассажиры прилетающих на Сахалин рейсов обязаны предъявить цифровой пропуск или показать местную прописку в паспорте и сдать тест на коронавирусную инфекцию.

Цифровые пропуска получают граждане, имеющие трудовой договор в регионе. Пропуск в Сахалинскую область также могут оформить следующие категории родственников, проживающие в других регионах и приезжающие к своим близким на Сахалин и Курилы: муж/жена, родитель/ребёнок, родные братья и сестры. Для оформления разрешения необходимо оставить заявку на сайте dp.sakhalin.gov.ru. Сделать это нужно за три дня до прибытия. В анкете необходимо указать причину визита.

Пропускной режим действует пока до 31 мая, но правительство региона не исключает, что он может быть продлен и дальше.