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Почти каждый десятый россиянин на "удаленке" заявил о потребности в помощи психолога

Среди граждан, не перешедших на "удаленку", лишь 3% подумывают о психологической помощи

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В консультации с психологом в связи с проблемами, возникшими в период самоизоляции, испытывают потребность 9% граждан РФ, работающих удаленно, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

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Исследование показало, что среди россиян, не перешедших на "удаленку", лишь 3% респондентов подумывают обратиться к психологу, среди безработных сограждан эта доля составляет 8%.

По данным опроса, в большей мере потребность в помощи психолога в период самоизоляции испытывают россияне в возрасте 25-34 лет (8%), самыми устойчивыми к стрессу оказались молодые люди в возрасте до 24 лет, среди которых только 3% опрошенных нуждаются в психологической помощи.

Исследование показало, что женщины в период самоизоляции, в большей мере, чем мужчины, нуждаются в сеансе у специалиста по психологии - 8% и 6% респондентов соответственно.

Согласно опросу, подавляющее большинство россиян в настоящее время не склонны прибегать к помощи психолога - среди респондентов, продолжающих ездить на работу, таких 90%, среди работающих в удаленном режиме - 83% опрошенных, среди безработных - 85%.

В свою очередь, 9% российских работодателей считают, что их персоналу в настоящее время нужна помощь психолога, 82% компаний полагают, что такая поддержка излишня.

Опрос был проведен 15-18 мая 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 345 населенных пунктах, во всех федеральных округах. Кроме того, 15-19 мая 2020 года был проведен опрос среди 500 респондентов, представляющих менеджмент и кадровые службы, в 112 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Superjob Коронавирус

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