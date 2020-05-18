В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Среди россиян, перешедших на дистанционный режим работы, почти каждый четвертый (24%) прибавил в весе, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Исследование показало, что похудевших сограждан, перешедших на "удаленку", оказалось ровно вдове меньше (12%). Половина (51%) за период работающих на дому не обнаружили каких-либо изменений массы тела.

Согласно опросу, за время самоизоляции прибавил в весе каждый пятый российский безработный (20%), похудели 14% незанятых сограждан, 48% неработающих респондентов сохранили свой прежний вес.

В целом, за период самоизоляции прибавили в весе 17% россиян, больше всего на лишние килограммы, набранные за этот период, жалуются женщины (21%), за период ограничений карантинного характера прибавили в весе 15% мужчин.

В свою очередь, женщин, которые похудели за время самоизоляции, оказалось больше, чем мужчин - 10% против 7% соответственно.

В целом, согласно исследованию, похудели 8% россиян, 51% сограждан сообщили, что масса их тела не изменилась.

Опрос был проведен 15-18 мая среди 3000 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 456 населенных пунктах во всех федеральных округах.