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Каждая пятая компания в РФ планирует оставить персонал на "удаленке" после пандемии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - К сохранению дистанционного режима работы после завершения периода самоизоляции склоняется 21% российских компаний, сотрудники которых сейчас работают на "удаленке", свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Согласно исследованию, 17% российских работодателей склоняются к тому, чтобы сохранить для своих сотрудников дистанционный режим лишь на некоторое время после самоизоляции. Удаленный режим на постоянно основе сохранят 4% компаний, работающих сейчас дистанционно.

В свою очередь, 72% организаций, перешедших на "удаленку", вернут своих сотрудников в офисы, как только завершится самоизоляция.

Другие варианты рассматривают 2% работодателей: среди них - возвращать персонал в офис по желанию, оставить на "удаленке" сотрудников, которые хорошо проявили себя, работая из дома, либо продлить дистанционную занятость для персонала предпенсионного возраста или с хроническими заболеваниями.

Опрос был проведен 15-21 мая 2020 года среди 500 респондентов, представляющих менеджмент и кадровые службы компаний, в 135 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Superjob Коронавирус

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