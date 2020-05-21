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Книгоиздатели оценили потери по итогам года в 15 млрд рублей при хорошем сценарии

Книгоиздатели оценили потери по итогам года в 15 млрд рублей при хорошем сценарии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Книгоиздатели ожидают по итогам года при оптимистичном сценарии потерять до 25% выручки или 15 млрд рублей по итогам текущего года из-за ситуации с коронавирусом, за апрель-май они уже потеряли почти 6 млрд рублей, сообщают представители отрасли.

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"С марта 2020 года из-за вынужденного закрытия книжных магазинов российские издатели ежемесячно теряют около 70% дохода. Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной индустрии: писателей, издателей, полиграфических предприятий. Ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам составят в текущем году 25% от выручки (примерно 15 млрд руб.)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Российского книжного союза (РКС).

Эти данные получены по результатам совместного мониторинга РКС, Ассоциации книгоиздателей России, Ассоциации книгораспространителей независимых государств, отраслевыми журналами "Книжная индустрия", "Университетская книга".

Итоги опросов показали, что 82% издателей полностью приостановили выпуск книг на период апрель-май, 43% издателей отказались от трети запланированных на 2020 год книжных новинок.

Одна из главных проблем книжного рынка в период карантина - закрытые книжные магазины, на долю которых приходится 70% всего книгораспространения.

Так, в апреле 2020 года доходы книжных магазинов сократились на 95% и составили лишь 0,17 млрд рублей (или 5%). "Интернет-магазины розничных продавцов книг, к сожалению, не смогли восполнить потери от продаж в их физических книжных магазинах; их выручка составила лишь 5% от планируемой суммы", - сообщили в союзе.

"Убытки издателей за март-апрель 2020 года составили около 2,3 млрд руб., убытки книжных магазинов за этот же период - 3,6 млрд руб. Доходов в апреле и мае у издателей и книжных магазинов практически нет, но есть затраты на зарплату, аренду и проценты по кредитам, которые необходимо выплачивать", - сообщили в РКС.

Отмечается, что с конца марта наблюдается тенденция роста книжных продаж в интернет-магазинах крупных операторов рынка - Wildberries и Ozon, однако общая доля интернет-канала составляет 23% от объема книжного рынка и не позволяет издателям компенсировать отсутствие доходов от продаж книг через традиционные книжные магазины. Кроме того, часть крупных интернет-магазинов не смогли в полной мере исполнить свои обязательства. В итоге рост интернет-продаж печатной книги в интернет-канале не оправдал ожиданий издателей и принес книжной отрасли дополнительно лишь 600 млн рублей.

"Мы вновь просим принять во внимание консолидированное мнение всего книжного сообщества и дополнить Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, книжной отраслью, а именно, включить следующие виды деятельности: "Деятельность издательская" (ОКВЭД 58.1), "Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами" (ОКВЭД 46.49.3) и деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области (ОКВЭД 18.1)",- говорится в сообщении.

Хроника 27 января – 21 мая 2020 годаЭкономический кризис
Российский книжный союз

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