Степашин оценил потери книжной отрасли РФ за время COVID-ограничений в 6 млрд руб.

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - За время ограничений книжная отрасль России потеряла до 6 млрд рублей, сообщил председатель Российского книжного союза Сергей Степашин.

"Пандемия, (вызвавшая - ИФ) ограничения в книгоиздательстве, в работе магазинов, серьезно ударила по нашей отрасли. Потери, по расчетам Российского книжного союза, по расчетам книгоиздателей, за 2,5 месяца составили порядка 5-6 млрд рублей, в Петербурге, насколько я знаю, это порядка 1,5 млрд рублей", - сказал Степашин журналистам во вторник.

По его словам, обращение к руководству страны позволило добиться компенсации, которую получат не только крупные издательства, но и мелкие, что позволит им выжить в сложившихся условиях.

21 мая Российский книжный союз сообщал, что убытки издателей за март-апрель составили около 2,3 млрд рублей, убытки книжных магазинов за этот же период - 3,6 млрд рублей. По итогам года книгоиздатели ожидают потери не менее 15 млрд рублей.