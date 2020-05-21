Суд рассмотрит дело о лжеминировании Конституционного суда из-за депрессии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Октябрьский суд Петербурга поступило уголовное дело о ложном сообщении о бомбе, заложенной в здании Конституционного суда. По делу проходит местный житель Виктор Николаев, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Его задержали в январе 2020 года. По версии следствия, 17 января в 13:20 он, находясь возле памятника "Петру I", напротив дома 1 по Сенатской площади, позвонил с мобильного телефона в службу "112" и, что Конституционный суд заминирован. После задержания его арестовали.

Тогда в суде он признал вину и заявил, что не раскаивается, сообщала пресс-служба судов. По его словам, он впал в депрессию после просмотра послания президента Федеральному собранию и его расстроила сложившаяся в стране обстановка. "Гуляя по Сенатской площади и вспоминая Николая Первого и декабристов, Николаев вошел в приемную Конституционного суда проконсультироваться на предмет соблюдения конституционных прав и свобод гражданина в России. В приемной ему выдали брошюру, чтобы конкретизировать цель обращения. Читать Николаев не стал, и выйдя из здания, осуществил звонок о заминировании", - цитировала пресс-служба.

Этим звонком, по его словам, он хотел привлечь внимание общественности к несоблюдению прав и свобод в стране. Под словом "бомба" он имел в виду деятельность Конституционного суда за последние десятилетия, которая может, по его мнению, "привести страну к разрушительным последствиям".

Николаев является лицом без определенного места жительства. Он находится под стражей с 18 января.