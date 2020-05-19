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Источник назвал 24 июня возможной датой голосования по поправкам в Конституцию

Оно может пройти частично в очной форме, частично в электронном формате

Источник назвал 24 июня возможной датой голосования по поправкам в Конституцию
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти РФ в качестве возможной даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассматривают 24 июня этого года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки к плебисциту.

"Среди возможных дат голосования рассматривается 24 июня", - сказал собеседник агентства, отметив, что этот день имеет символическое значение, поскольку связан с проведением парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Источник отметил, что "голосование может пройти частично в очной форме, а отчасти в электронном формате - чтобы минимизировать риски для граждан из-за коронавируса".

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Он подчеркнул, что окончательно дата голосования пока не определена. "Очевидно, финальное решение будет зависит от развития эпидемической обстановки", - сказал источник, напомнив требование президента ставить во главу угла любых действий заботу о жизни и здоровье граждан.

"Но, в любом случае, компания по информированию граждан о поправках в ближайшее время будет активизирована", - отметил собеседник "Интерфакса".

Другой источник уточнил, что "власти не хотели бы затягивать с проведением голосования". "Обсуждение даты продолжается и может завершиться на следующей неделе", - добавил собеседник агентства. По его словам, "окончательно решение - за президентом".

Ранее 24 июня 2020 года в качестве возможной даты плебисцита в своем телеграм-канале называл главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 12 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта отложил голосование.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Хроника 15 января – 19 мая 2020 годаИзменение Конституции
Россия

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