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Учебный год в российских вузах завершится в первой половине июля

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что вузы России завершат учебный год в первые две недели июля.

"В результате принятых мер Минобрнауки планирует завершить учебный год в заранее обозначенных сроках - в первой половине июля", - сказал Фальков на совещании у президента России Владимира Путина в четверг.

Он напомнил, что сдача сессий и защиты дипломов в вузах РФ переведены в дистанционный формат. В отдельных случаях, когда сдать, например, лабораторный практикум в онлайн-режиме невозможно, учебные части могут его перенести.

Вузам было разрешено не проводить государственные экзамены (ГОСы) и ограничиться только защитой диплома, хотя 77% вузов сохранили и то, и другое.

Фальков заявил, что прием документов от выпускников школ вузы начнут в июле, при этом старт учебного года переносить не планируется.

Путин ранее на совещании объявил, что ЕГЭ в России начнется 29 июня. От этой даты зависит приемная кампания. Как ранее сообщалось, ЕГЭ в этом году переносилось дважды, решено провести экзамены только для поступающих в вузы, а выпуск из 11-х классов школ провести по текущим оценкам.

В Минобрнауки ранее заявляли, что надеются провести приемную кампанию в вузах в сжатые сроки и начать учебный год вовремя.

Валерий Фальков

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