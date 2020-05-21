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Путин объявил новую дату начала ЕГЭ

Путин объявил новую дату начала ЕГЭ
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Единый государственный экзамен по всей России начнется 29 июня, его будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня", - сказал Путин в четверг на совещании по вопросу о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме", - отметил президент.

Он сообщил, что зачисление в высшие учебные заведения России по результатам Единого государственного экзамена начнутся уже в августе. Тогда же сдать экзамен смогу те выпускники, которые не смогли этого сделать раньше по уважительной причине, что позволит им начать учиться уже осенью.

"Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, что сейчас особенно важно для людей. Зачисление (в вузы) пройдет в августе", - сказал Путин.

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