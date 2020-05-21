Минобрнауки будет стимулировать вузы к созданию онлайн-курсов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - После перехода вузов из-за коронавируса к дистанционной работе открытые до пандемии онлайн-курсы не обеспечили даже десятой части от необходимого объема, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Предлагается определить стандарты для разработки онлайн-курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания, вовлекая в такую деятельность максимально широкое количество представителей научных и образовательных организаций", - сказал в четверг Фальков на совещании у президента России Владимира Путина в четверг.

Министр пояснил, что переход на дистанционное обучение был безальтернативным, и в большинстве российских вузов он в целом прошел успешно. "Российская система высшего образования с данным вызовом справилась", - подчеркнул он.

Тем не менее, существующих онлайн-курсов оказалось недостаточно для того, чтобы закрыть потребности вузов. На платформе "Современная цифровая образовательная среда" было 900 открытых курсов, что обеспечило лишь 7% потребностей вузов страны.

В числе других проблем, с которыми столкнулись вузы при переходе в онлайн, стал рост нагрузки на преподавателей, которым пришлось осваивать новые технологии, и неготовность информационной инфраструктуры для работы в дистанционном формате.

"В этих условиях мы в максимально короткие сроки должны обеспечить свой суверенитет, доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов. Заделы в этом направлении у отечественных компаний уже есть", - сказал Фальков.

Накануне Минпросвещения России сообщило, что в Подмосковье и ряде других регионов начали тестировать российский аналог популярной платформы видеоконференций Zoom. Платформа, интегрированная в сайт Госуслуг, включит в себя не только видеосервис, но и электронные дневники и журналы, расписания, возможности для проведения интерактивных занятий учителя с классом и видеозаписи уроков.