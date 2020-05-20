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В России начали тестировать местный аналог Zoom для школ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения сообщило, что вместе с Минсвязи и "Ростелекомом" они начали тестировать в Московской области и десятке других регионов новый российский сервис для дистанционного обучения школьников под рабочим названием ROCA (Russian Online Communications Assistant).

Пандемия коронавируса

Эта платформа содержит набор сервисов для аудио- и видеосвязи. В министерстве считают, что эти сервисы сопоставимы с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom.

ROCA будет работать через единый портал госуслуг. В него уже включили школьное расписание, региональные электронные дневники, журналы и доступ к образовательному контенту. Учителя смогут через эти сервисы проводить интерактивные занятия, а школьники - смотреть уроки в прямой трансляции и в записи.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев 23 апреля объявил, что его ведомство и Минпросвещения приступили к созданию платформы для видеоконференций на базе школьных систем видеосвязи, которые используются для контроля за ЕГЭ. Он также отмечал, что платформу видеоконференций Zoom, которую эксперты критиковали за недостаточную безопасность, запрещать не будут. Школам разрешат использовать любые доступные сервисы, обещал министр.

Минсвязи Минпросвещения Максут Шадаев Zoom Ростелеком коронавирус

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