Минобрнауки разрешило возобновить экспедиции с июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минобрнауки разрешило вузам и научным институтам с 1 июня продолжить исследования и разработки с соблюдением санитарно-эпидемических рекомендаций, а также возобновить экспедиции, приостановленные из-за коронавируса. Об этом говорится в приказе главы ведомства Валерия Фалькова.

В частности, он разрешил возобновить "научную работу в центрах коллективного пользования научным оборудованием, исследования на уникальных научных установках и работу с биоколлекциями".

Очное обучение пока остается под запретом, его можно будет продолжить, когда региональные власти отменят карантинные ограничения. Пока учиться и сдавать экзамены предписано в дистанционном формате. Приемная кампания должна быть проведена в соответствии с отдельными рекомендациями в условиях коронавируса.

Минобрнауки также предписывает учреждениям соблюдать санитарно-эпидемические требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами, мерить температуру на входе, проводить регулярную уборку и дезинфекцию.