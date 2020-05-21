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Медведев посетовал на нерешенную проблему вывоза необработанной древесины

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Задача сокращения объемов вывоза из России необработанной древесины по-прежнему не решена, за этим стоят лобби структур, которые этим занимаются, а на региональном уровне созданы целые коррупционные синдикаты, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В ходе совещания по исполнению поручений президента РФ в сфере развития лесной отрасли и ситуации в борьбе с лесными пожарами Медведев обратил внимание на необходимость прекращения вывоза из страны большого количества необработанной древесины. По его словам, зачастую, такая древесина вывозится под видом переработанной.

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"Задача эта стоит уже много лет, решить ее, прямо скажем, не удается, поскольку и сильные лоббистские возможности различных структур, которые этим занимаются на региональном уровне, там возникают, целые коррупционные синдикаты", - сказал замглавы Совбеза РФ, заметив, что речь идет об очень больших объемах.

Кроме того, он обратил внимание, что соседи России на этом продолжают зарабатывать миллиарды долларов, в то время как в стране "недостаточно быстро создаются условия для глубокой переработки древесины". "Хотя эта задача стоит уже весьма давно, ну и как следствие, просто упущенная выгода в этой сфере, которую можно было бы направить в бюджеты всех уровней, если бы мы перерабатывали лес на своей территории и запускали производства, модернизировали бы существующие", - сказал Медведев.

Совбез РФ Дмитрий Медведев

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