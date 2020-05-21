Медведев посетовал на нерешенную проблему вывоза необработанной древесины

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Задача сокращения объемов вывоза из России необработанной древесины по-прежнему не решена, за этим стоят лобби структур, которые этим занимаются, а на региональном уровне созданы целые коррупционные синдикаты, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В ходе совещания по исполнению поручений президента РФ в сфере развития лесной отрасли и ситуации в борьбе с лесными пожарами Медведев обратил внимание на необходимость прекращения вывоза из страны большого количества необработанной древесины. По его словам, зачастую, такая древесина вывозится под видом переработанной.

"Задача эта стоит уже много лет, решить ее, прямо скажем, не удается, поскольку и сильные лоббистские возможности различных структур, которые этим занимаются на региональном уровне, там возникают, целые коррупционные синдикаты", - сказал замглавы Совбеза РФ, заметив, что речь идет об очень больших объемах.

Кроме того, он обратил внимание, что соседи России на этом продолжают зарабатывать миллиарды долларов, в то время как в стране "недостаточно быстро создаются условия для глубокой переработки древесины". "Хотя эта задача стоит уже весьма давно, ну и как следствие, просто упущенная выгода в этой сфере, которую можно было бы направить в бюджеты всех уровней, если бы мы перерабатывали лес на своей территории и запускали производства, модернизировали бы существующие", - сказал Медведев.