Бастрыкин назвал количество уголовных дел о преступлениях в лесной сфере

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 190 уголовных дел о правонарушениях в лесной сфере было возбуждено в этом году в РФ, при этом браконьерство возглавляет список преступлений, заявил председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин.

"В 2019 году следственными органами СК России рассмотрено 713 сообщений о преступлениях в этой (лесной - ИФ) сфере, а в первом полугодии текущего года еще 311. В прошлом году следователями СК России возбуждено 371 уголовное дело, в 2020-м - 189 дел", - сообщил глава СКР в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

"По результатам расследования в суды в прошлом году направлено 167 уголовных дел в отношении 209 обвиняемых, а в течение 6 месяцев этого года 74 дела, по которым проходит 119 обвиняемых", - добавил Бастрыкин.

Он уточнил, что список зарегистрированных преступлений в лесной сфере возглавляет незаконная охота.

"Лесное браконьерство среди зарегистрированных преступлений занимает первое место. Но в целом в общей структуре экологической преступности большой удельный вес занимают преступления, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений", - уточнил Бастрыкин.

При этом, по его словам, больше всего преступлений в лесной отрасли совершается в Кировской области.

"В Кировской области расследуется 51 уголовное дело, в Карачаево-Черкесской Республике - 11, в Иркутской области - 10, в Карелии - 9. Также есть уголовные дела, находящиеся в производстве транспортных следственных управлений, - 24 в производстве Западно-Сибирского и еще 7 - в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте", - отметил руководитель СКР в беседе с изданием.