Атомная подлодка "Князь Владимир" завершила госиспытания

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" завершил прохождение государственных испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота (СФ).

"Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" завершил мероприятия контрольного выхода в море и прибыл в Северодвинск", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что последний этап испытаний, начавшийся 12 мая, проводился как в надводном, так и в подводном положении. После оценки результатов контрольного выхода будет приниматься решение о приеме корабля в боевой состав Военно-морского флота.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" информированный источник, включение атомной подлодки "Князь Владимир" в боевой состав Северного флота России ожидается в июне 2020 года. В феврале командующий Северным флотом Александр Моисеев анонсировал скорое поступление "Князя Владимира" в боевой состав.

В 2019 году Северный флот сообщал об успешных испытательных пусках "Князем Владимиром" межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону на Камчатке, а затем испытательных торпедных стрельбах.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трёх "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Оно было сформировано 10 лет назад в рамках проводимой оптимизации Вооруженных сил России. В него вошли соединения с боевыми традициями и 60-летней историей эксплуатации атомных подводных лодок.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

3 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот в 2020 году получит четыре атомных и одну дизельную подлодки, а также четыре корабля с крылатыми ракетами "Калибр".